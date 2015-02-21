66 тысяч страниц налогового законодательства. Штрафы до 500 000 долларов или тюрьма. Почему американцы отказываются от гражданства?

Соединенные Штаты Америки преуспели в собирании налогов. Для каждого американца налоговый инспектор – страшный человек! Массачусетс – это один из штатов Америки, где самые строгие налоги, и не зря его, наверное, в простонародье кличут «таксачусетс». Из столицы этого штата города Бостона сообщает Юлия Лахонько, она с нами на связи сейчас.

Юрий Козиятко:

Юля, здравствуйте, вам слово!

Юлия Лахонько, корреспондент:

Здравствуйте, Юрий. Именно в США родилась поговорка о том, что неизбежна только смерть и налоги. IRS или по-русски служба внутренних доходов - так называется местная налоговая, одна из самых могущественных в мире. За уклонение от уплаты пошлин в казну здесь наказывают или штрафом от 100 до 500 тысяч долларов, или тюремным заключением сроком до пяти лет.

Самым знаменитым неплательщиком налогов в США остается гангстер Аль Капоне, который за неуплату госсборов отсидел за решеткой 7,5 лет.

Сейчас уклонистам грозят не только штрафы и тюремные сроки, но и такие неприятности, как крах кредитной истории и заморозка банковских счетов.

Раз в год каждый работающий американец должен составлять налоговую декларацию. Причем рядовым гражданам не очень легко разобраться во всех хитросплетениях законов.

Так, официальные инструкции и налоговое законодательство США занимают более 66 тысяч страниц текста.

Поэтому большинство обращается к специализированным бухгалтерам. Количество таких экспертов в стране более чем в два раза превышает численность армии США.

Говард Кахалас, адвокат:

Невероятно, но факт: люди специально завышают в декларации свои доходы, ведь ошибки и просчеты в этом документе грозят вылиться в штраф и пеню. Проще сразу заплатить налогов побольше, а потом ждать, когда государство вернет тебе лишнее. Так спокойнее.

С уплатой мелких сборов американцы сталкиваются практически каждый день.

США – одна из немногих стран, где на ценниках в магазинах стоимость товаров указана без учета налога с продаж.

Поэтому чтобы понять, сколько будет стоить покупка, нужно в уме добавить некоторый процент – в каждом штате он свой. В Массачусетсе ко всем ценникам нужно приплюсовывать 6.25 %.

Что касается подоходного налога, то его средняя ставка с учетом различных местных сборов составляет от 25 до 50 процентов.

Подсчитано, что среднестатистическому американцу надо 116 дней в году работать, чтобы заплатить налоги.

Говард Кахалас, адвокат:

Больше всего налогов поступает от среднего класса. Так получается, что они платят и за бедных, и за богатых. У людей с деньгами больше возможностей для того, чтобы нанять хороших юристов, найти лазейки в законах, а то и вывести часть доходов за границу.

Американцы, даже если они не проживают на родине, все равно обязаны платить налоги со своих доходов по всему миру.

Так, мэр Лондона Борис Джонсон, уроженец Нью-Йорка и человек с двумя паспортами - британским и американским, недавно был вынужден заплатить в казну США налог за продажу своего дома в Англии. После этого Борис Джонсон заговорил о том, чтобы отказаться от одного из паспортов. Видно, слишком накладно.

Юлия Лахонько, корреспондент:

В последнее время, как снежный ком, растет число американцев, которые отказываются от гражданства только ради того, чтобы не делиться своими доходами с государством. В 2014 году таких беглецов из страны было более 3,5 тысяч. Но это крайние меры.

Сейчас жителей Бостона, к примеру, больше волнует неожиданно снежный февраль. Снега выпало столько много, что даже родилась новая забава – прыжки из окон в сугробы. Сугробы, кстати, достигают трехметровой высоты. Юрий…

Юрий Козиятко:

Спасибо, Юля! У нас, к слову, снег уже тает, повеяло весной, но об этом в прогнозе погоды сразу после «Картины мира». А я напомню, из Бостона о строгой налоговой системе США рассказывала корреспондент Юлия Лахонько. И раз уж снежная тема у нас возникла, продолжим ее одним из самых популярных видов зимнего спорта.