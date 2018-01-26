Кто займётся проблемами трудоустройства и как платить налоги? Декрет №1 комментируют чиновники

Новости Беларуси. Декрет №1, подписанный накануне Президентом, комментируют чиновники и эксперты. Документ призван кардинально изменить систему работы на рынке труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто теперь займется проблемами трудоустройства, сможет ли декрет вывести из тени тех, кто не платит налоги и привык работать только на себя?

В основе документа – принцип работы, которого до сих пор в Беларуси не было. Максимально полная занятость населения и социальная справедливость – вот его главная цель. Отвечать за реализацию будет местная власть. Главный критерий эффективности работы как раз и будет занятость, создание рабочих мест. Декрет № 1 начнет действовать в полную силу с 1 января 2019 года. Именно с этого дня не занятые в экономике граждане будут оплачивать услуги, которыми пользуются и которые субсидируются из казны, по отличным от всех остальных тарифам. Принцип понятен: не платишь налоги – тогда возмести государству затраты. Какие именно это будут услуги, пока не известно. Правительство над перечнем еще работает. К 1 апреля разработают и сам механизм действия, и порядок расчета. А уже в течение ближайшего месяца назовут категории граждан, которых собственно и коснется декрет.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты республики Беларусь:

В индивидуальном порядке до каждого человека местные органы власти через комиссии должны дойти и предложить варианты или трудоустройство, или переобучение, или участие во временных каких-то работах. Не должно не остаться ни одного человека, о котором местные органы власти не будут знать. Хватит ли вакансий? Тем, кто хочет работать – хватит, уверяют чиновники. И вот пример, крупное предприятие в Минске уже не первый месяц набирает сотрудников. Неплохая даже по столичным меркам зарплата, иногородним, как говорится, общежитие предоставляется. Но желающих все равно не хватает.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Есть люди, которым откровенно говоря, они приходят к нам и когда человеку предлагаешь 31-ю вакансию с достаточно хорошей оплатой труда, мы получаем результат. Мы сформировали только на год 33 профессии, по которым можно обучиться. Это профессии востребованные на рынке труда. В регионах и городе Минске ведется активная работа по обучению под заказ нанимателя. Это вовсе гарантировано 100 % трудоустройство после подготовки.

Кто-то скажет, мол, в столице понятно, там и так 5 вакансий на одного безработного. А как быть с «проблемными» районами. Где действительно тяжело трудоустроиться. Это и есть задача местной власти. В борисовском районе, например, не так давно запустили производство легковых автомобилей, появились новые рабочие места. Создавать их будут там, где есть свободные руки. По всей стране выявят напряженные районы, чтобы именно туда и направлять финансирование на создание предприятий. А вот еще один говорящий факт.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского облисполкома:

У нас уволенных за прогулы и нарушение трудовой дисциплины было больше 5 тысяч человек, в том числе уволенных на основании реорганизации, сокращения и всего остального около 730 человек. Точной статистики нет, но по оценкам специалистов из тех, кто числится незанятыми в экономике, все-таки большая часть – работает нелегально. Вывести их из тени – это еще одна цель декрета, помимо стимулирования трудовой занятости. Впрочем, никто не отрицает тот факт, что человек может оказаться в трудной жизненной ситуации. Специальные комиссии разберутся с каждым отдельным случаем. И примут решение.