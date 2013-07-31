Прямой эфир

В обанкротившемся городе Детройт в США дома продают всего за 1 доллар, но не могут найти покупателей

31 июля 2013 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Финансовое положение американского Детройта настолько катастрофическое, что некоторые жилые дома там продают всего за один доллар, но даже за такую сумму не могут найти покупателей.

Таких зданий достаточно много. Большинство из них выставили на продажу банки, которые изъяли дома у владельцев за долги, а теперь пытаются  скорее продать, чтобы не платить налоги.

Автомобильная столица Соединенных Штатов начала приходить в упадок 40 лет назад, когда ухудшилась ситуация в американском автопроме.

Напомним, в середине июля власти города обратились в суд с просьбой признать «Город моторов» банкротом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экономический кризис

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские аграрии днем преодолели 2-миллионный рубеж
30 июля 2013 13:43

Белорусские аграрии днем преодолели 2-миллионный рубеж

27 июля Михаил Мясникович посетил ряд предприятий Минской области
27 июля 2013 17:16

27 июля Михаил Мясникович посетил ряд предприятий Минской области

Долю местных видов топлива в Минской области в 2013 году увеличат до 35%
25 июля 2013 15:03

Долю местных видов топлива в Минской области в 2013 году увеличат до 35%