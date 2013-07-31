В обанкротившемся городе Детройт в США дома продают всего за 1 доллар, но не могут найти покупателей

Новости США. Финансовое положение американского Детройта настолько катастрофическое, что некоторые жилые дома там продают всего за один доллар, но даже за такую сумму не могут найти покупателей.

Таких зданий достаточно много. Большинство из них выставили на продажу банки, которые изъяли дома у владельцев за долги, а теперь пытаются скорее продать, чтобы не платить налоги.

Автомобильная столица Соединенных Штатов начала приходить в упадок 40 лет назад, когда ухудшилась ситуация в американском автопроме.

Напомним, в середине июля власти города обратились в суд с просьбой признать «Город моторов» банкротом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.