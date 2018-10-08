Глава Интерпола подал заявление об отставке

Новости Франции. Глава Интерпола направил в генеральный секретариат организации заявление об отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце сентября Мэн Хунвэй отправился с визитом в КНР. Последний раз он выходил на связь 8 дней назад. Позже выяснилось, что Хунвэй, который также является замминистра общественной безопасности Китая, находится под следствием за предполагаемые нарушения закона.

Временно пост главы Интерпола займет вице-президент. Новый руководитель будет выбран в рамках сессии Генеральной ассамблеи организации, которая начнется в ОАЭ 18 ноября.