Новости Беларуси. Белорусские аграрии днем преодолели 2-миллионный рубеж. Пока позволяет погода, они проводят в поле весь световой день. Максимально задействована и техника.

В итоге, уже к этому дню в стране обработано более 500 тысяч гектаров полей. Сразу два региона сообщили об экипажах, собравших первую тысячу тонн. В Минской области ими стали комбайнеры из Солигорского района.

На Брестчине в лидерах - Александр Ющук и Сергей Москалюк. Молодой экипаж уже несколько лет упорно идет к своей цели: стать лучшим в республике. В прошлые годы они не раз участвовали в республиканском фестивале тружеников села «Дожинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ющук, комбайнер:

У меня секретов нету, нужно просто работать лучше и качественнее, и будешь первым. В поле часов 12. Но с 6 утра и домой в 12 ночи приходим. Так что, жену практически не вижу.

Сергей Москалюк, помощник комбайнера:

Хорошо работать и ехать в командировку, где-то там еще искать тонны.

Каравай и величальные песни для комбайнера Александра Ющука и его помощника Сергея Москалюка - приятное поощрение: они вновь в передовиках. Своих коллег по хозяйству экипаж опередил почти на 200 тонн. Первые «тысячники» области вывели свою формулу успеха.

Тандем Ющук-Москалюк аграриям региона знаком хорошо: в прошлую уборочную, намолотив свыше 2 тысяч тонн зерна, именно они стали первыми в районе. До этого молодой экипаж не раз становился участником республиканских «Дажынок». Трепетное отношение к труду в поле, Александру передалось по наследству: комбайнерами были его дед и отец.

А вот в семье Сергея, напротив, аграрная династия только закладывается. В самом хозяйстве с досадой говорят, первыми «тысячниками» ребята могли стать на несколько дней раньше.

Виталий Гордиевич, агроном ОАО «Комаровка»:

Это могло бы произойти два дня назад. Им не хватило всего 44 тонны, до первой 1000, но нам помешал дождь. Это было около 7 часов вечера, пошел дождь и прогнал нас с поля. Ребята очень расстроились. Сегодня вышли и упорно шли к этому.

Нынешняя уборочная складывается непросто: повлияли затяжная зима и масштабные подтопления. А теперь - засуха. Несмотря на природные капризы, в регионе уверены: благодаря упорному труду результаты уборочной будут не хуже,чем в предыдущие годы.

Константин Сумар, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

У нас есть другие возможности восполнить валовой сбор зерна и как раз именно увеличение уборки на зерно посевов кукурузы. В этом году они очень хорошие. Уборка идет очень хорошо. Тут не надо людей заставлять убирать, они настроены на работу.

Если не подведет погода, уборку в своем хозяйстве закончат в течение нескольких дней. Потом, по традиции, лучшие экипажи отправятся на помощь другим сельхозпредприятиям. А значит, у героев сегодняшнего дня есть все шансы превзойти прошлогодний результат и осуществить, наконец, свою заветную мечту: стать лучшими в республике.

Аграриям помогают спасатели. Так, более 30 сотрудников МЧС вышли в поля Брестской области в качестве комбайнеров, трактористов, водителей и операторов по доработке зерна. Подавляющее большинство решило поработать во время своего отпуска. Причем, на жатве огнеборцы не уступают хлеборобам-профессионалам.

Однако главной задачей работников МЧС на период уборочной является обеспечение пожарной безопасности. В каждом поле организовано дежурство техники. Ежедневно выезжают не менее полутора десятков спецавтомобилей. Чрезвычайных происшествий за время уборочной кампании в области не зарегистрировано.