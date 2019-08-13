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В Новой Зеландии одобрили выплаты зарплат в криптовалютах

13 августа 2019 16:49
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Новости Новой Зеландии. Власти Новой Зеландии официально одобрили выплаты зарплат компаниями в криптовалютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с сентября биткоин и другие подобные ему активы будут приравнены к обычным деньгам.

В Новой Зеландии одобрили выплаты зарплат в криптовалютах-1

В Новой Зеландии одобрили выплаты зарплат в криптовалютах-3

Условие одно – цифровая валюта должна быть привязана как минимум к одной традиционной и свободно конвертируема в стандартную форму оплаты.

Таким образом, Новая Зеландия стала второй страной, в которой подобные выплаты будут производиться на законных основаниях. В Японии криптосфера также законодательно урегулирована, а криптовалюты имеют статус законного платежного средства.

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# Деньги # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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