В Новой Зеландии одобрили выплаты зарплат в криптовалютах

Новости Новой Зеландии. Власти Новой Зеландии официально одобрили выплаты зарплат компаниями в криптовалютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с сентября биткоин и другие подобные ему активы будут приравнены к обычным деньгам.

Условие одно – цифровая валюта должна быть привязана как минимум к одной традиционной и свободно конвертируема в стандартную форму оплаты.

Таким образом, Новая Зеландия стала второй страной, в которой подобные выплаты будут производиться на законных основаниях. В Японии криптосфера также законодательно урегулирована, а криптовалюты имеют статус законного платежного средства.