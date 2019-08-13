По мировым стандартам: как производят самый важный для пивоваров ингредиент на предприятии «Белсолод»
Новости Беларуси. Эта культура еще недавно была заморской гостьей в нашей стране. Ее покупали за границей. Сегодня мы уже сами крупные поставщики пивоваренного ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его импортируют в несколько десятков стран. В 2019 году аграрии довольны и качеством, и урожайностью. А значит, можно рассчитывать на хороший продукт и значительную прибыль.
Продолжит тему наш корреспондент Петр Бутрим.
Самый важный для пивоваров ингредиент на предприятии «Белсолод» производят уже 30 лет. Сегодня ячмень на элеваторы поступает только с белорусских полей. В разгар уборочной кампании доверху груженые автомобили приходят один за другим. Урожайность пивоваренной культуры выше прошлогодней. И на этот момент уже заготовлена почти треть от полной мощности завода.
Алексей Латник, начальник отдела сырья ОАО «Белсолод»:
Можно отметить районы, которые больше всего сдали ячменя – Барановичский, Дрогичинский и Ивановский районы по Брестской области; по Минской – это Минский район, агрокомбинат «Ждановичи»; по Могилевской области – это Горецкий и Шкловский районы.
Производство солода включает очистку, сортировку, хранение. Но в первую очередь зерно тестируют на входной лаборатории, оборудованной самой современной аппаратурой.
Производим экспресс-анализ зерна. Определяем белок и влажность.
Форма, запах, влажность, содержание белка и жизнеспособность зерна – требования к сырью предельно строгие. Ведь от всех этих показателей во многом зависит и будущее качество пенного напитка.
Виталий Давыдик, начальник цеха подработки зерна и отгрузки солода ОАО «Белсолод»:
Все силоса оборудованы системой термометрии. В каждом силосе в 42 точках мы проверяем температуру. Также у нас происходит подработка зерна, доведение зерна до нужной кондиции по качественным показателям, чтобы получить качественный солод.
В ходе переработки важно не растерять все ценные свойства зерна. Поэтому на каждом этапе процесс контролирует как человек, так и компьютер.
Петр Бутрим, корреспондент:
А здесь происходит проращивание зерна. Поэтому в помещении обязательно должно быть влажно. Строго следят и за температурой. Зерно в солодорастильных ящиках лежит около четырех дней. И только после этого его отправляют на сушку.
Модернизацию на «Белсолоде» провели еще девять лет назад. С тех пор появились более современная сушилка и элеватор на 100 тысяч тонн – он увеличил мощность сразу вдвое. Немногим позже на предприятии освоили и новые виды продукции – карамельные и жженые солоды для темных сортов пива.
Олег Кухарчук, главный инженер ОАО «Белсолод»:
В настоящее время ужесточаются требования наших покупателей к качеству нашего продукта, почему и стала необходимой модернизация систем кондиционирования. Они более строго соблюдают все технологические режимы. Эти системы кондиционирования довольно энергоэффективны.
Сегодня среди покупателей белорусского солода не только наши пивзаводы, но и несколько десятков стран, в том числе США, Япония и Бразилия. Это говорит о том, что продукт соответствует всем мировым стандартам. А то, что нового урожая ячменя хватит на всех, сомнений нет.
* На правах рекламы.