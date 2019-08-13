По мировым стандартам: как производят самый важный для пивоваров ингредиент на предприятии «Белсолод»

Новости Беларуси. Эта культура еще недавно была заморской гостьей в нашей стране. Ее покупали за границей. Сегодня мы уже сами крупные поставщики пивоваренного ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его импортируют в несколько десятков стран. В 2019 году аграрии довольны и качеством, и урожайностью. А значит, можно рассчитывать на хороший продукт и значительную прибыль. Продолжит тему наш корреспондент Петр Бутрим.

Самый важный для пивоваров ингредиент на предприятии «Белсолод» производят уже 30 лет. Сегодня ячмень на элеваторы поступает только с белорусских полей. В разгар уборочной кампании доверху груженые автомобили приходят один за другим. Урожайность пивоваренной культуры выше прошлогодней. И на этот момент уже заготовлена почти треть от полной мощности завода.

Алексей Латник, начальник отдела сырья ОАО «Белсолод»:

Можно отметить районы, которые больше всего сдали ячменя – Барановичский, Дрогичинский и Ивановский районы по Брестской области; по Минской – это Минский район, агрокомбинат «Ждановичи»; по Могилевской области – это Горецкий и Шкловский районы.

Производство солода включает очистку, сортировку, хранение. Но в первую очередь зерно тестируют на входной лаборатории, оборудованной самой современной аппаратурой.

Производим экспресс-анализ зерна. Определяем белок и влажность. Форма, запах, влажность, содержание белка и жизнеспособность зерна – требования к сырью предельно строгие. Ведь от всех этих показателей во многом зависит и будущее качество пенного напитка.

Виталий Давыдик, начальник цеха подработки зерна и отгрузки солода ОАО «Белсолод»:

Все силоса оборудованы системой термометрии. В каждом силосе в 42 точках мы проверяем температуру. Также у нас происходит подработка зерна, доведение зерна до нужной кондиции по качественным показателям, чтобы получить качественный солод. В ходе переработки важно не растерять все ценные свойства зерна. Поэтому на каждом этапе процесс контролирует как человек, так и компьютер.

Петр Бутрим, корреспондент:

А здесь происходит проращивание зерна. Поэтому в помещении обязательно должно быть влажно. Строго следят и за температурой. Зерно в солодорастильных ящиках лежит около четырех дней. И только после этого его отправляют на сушку.

Модернизацию на «Белсолоде» провели еще девять лет назад. С тех пор появились более современная сушилка и элеватор на 100 тысяч тонн – он увеличил мощность сразу вдвое. Немногим позже на предприятии освоили и новые виды продукции – карамельные и жженые солоды для темных сортов пива.

Олег Кухарчук, главный инженер ОАО «Белсолод»:

В настоящее время ужесточаются требования наших покупателей к качеству нашего продукта, почему и стала необходимой модернизация систем кондиционирования. Они более строго соблюдают все технологические режимы. Эти системы кондиционирования довольно энергоэффективны.