Ежедневно профильные руководители и губернаторы, что называется, без отрыва от работ в полях информируют Президента о ситуации. 13 августа Александр Лукашенко заслушал подробный доклад председателя Витебского облисполкома о ходе жатвы в регионе.

Новости Беларуси. По-прежнему в поле зрения главы государства ход уборочной кампании в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что же касается Витебской области, то на сегодняшний день здесь убрано 60 % площадей, в закромах уже более 650 тысяч тонн зерна.

Увеличивать эту цифру должными темпами аграриям пока мешает погода. Вот и сегодня из-за дождей полевые работы в области фактически остановлены.

В Беларуси убрано 85 % посевных площадей

Вместе с тем, как доложил Николай Шерстнев, оптимизма аграрии не теряют – как только позволят погодные условия, за дело возьмутся с максимальной отдачей и эффективностью.