Прямой эфир

Александр Лукашенко заслушал подробный доклад председателя Витебского облисполкома о ходе жатвы в регионе

13 августа 2019 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По-прежнему в поле зрения главы государства ход уборочной кампании в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ежедневно профильные руководители и губернаторы, что называется, без отрыва от работ в полях информируют Президента о ситуации. 13 августа Александр Лукашенко заслушал подробный доклад председателя Витебского облисполкома о ходе жатвы в регионе.

Александр Лукашенко заслушал подробный доклад председателя Витебского облисполкома о ходе жатвы в регионе-1

Что же касается Витебской области, то на сегодняшний день здесь убрано 60 % площадей, в закромах уже более 650 тысяч тонн зерна.

Александр Лукашенко заслушал подробный доклад председателя Витебского облисполкома о ходе жатвы в регионе-4

Увеличивать эту цифру должными темпами аграриям пока мешает погода. Вот и сегодня из-за дождей полевые работы в области фактически остановлены.

В Беларуси убрано 85 % посевных площадей

Вместе с тем, как доложил Николай Шерстнев, оптимизма аграрии не теряют – как только позволят погодные условия, за дело возьмутся с максимальной отдачей и эффективностью.

Александр Лукашенко заслушал подробный доклад председателя Витебского облисполкома о ходе жатвы в регионе-7

Интересовался Президент также ходом уборки льна на Витебщине. На текущий момент почти 75 % площадей уже обработано, а это 10 тысяч гектаров.

Александр Лукашенко заслушал подробный доклад председателя Витебского облисполкома о ходе жатвы в регионе-10

# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Николай Шерстнев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси убрано 85 % посевных площадей
13 августа 2019 07:34

В Беларуси убрано 85 % посевных площадей

Новости экономики 12.08.2019
12 августа 2019 16:51

Новости экономики 12.08.2019

Проект указа о внедрении залоговой системы обращения упаковки вынесен на общественное обсуждение
12 августа 2019 16:51

Проект указа о внедрении залоговой системы обращения упаковки вынесен на общественное обсуждение