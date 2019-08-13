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В Беларуси убрано 85 % посевных площадей

13 августа 2019 07:34
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Новости Беларуси. Сложные погодные условия совсем не на руку аграриям. Разгул стихии значительно тормозит процесс уборки зерновых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси убрано 85 % посевных площадей-1

Это было отмечено накануне во Дворце Независимости во время доклада министра сельского хозяйства Президенту о ходе уборки урожая. Тем не менее, хлеборобы уже намолотили свыше пяти миллионов 660 тысяч тонн зерна. Убрано 85 % всех посевных площадей. Ближе остальных к завершению жатвы Брестская область. Здесь осталось обработать всего около процента территорий. При этом самый весомый вклад по намолоту у Минской области – миллион 460 тысяч тонн зерна.  

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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