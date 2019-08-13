Новости экономики за 13.08.2019

Новости Беларуси. Когда наши банки закончат тестирование системы биометрического распознавания, какие страны готовы сотрудничать с белорусской таможней и как выглядит тройка самых популярных домашних электроприборов? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ТРИ БЕЛОРУССКИХ БАНКА ЗАВЕРШАТ К КОНЦУ ГОДА Уже в 2020 году у белорусов может появиться возможность входить в банковское приложение с помощью биометрии, а точнее, изображения лица и голоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой способ сейчас тестируют три отечественных банка, и сегодня стало известно, что пилотный проект планируется завершить к концу текущего года. После этого все финансовые структуры получат доступ к технологическим наработкам, а участники теста, возможно, сразу смогут представить этот сервис. БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ГОТОВИТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЕЩЕ С 10 СТРАНАМИ Белорусская таможня активно налаживает международное взаимодействие с зарубежными коллегами. 13 августа сообщили, что в ближайшей перспективе состоится заключение соглашений о сотрудничестве еще с десятью странами. Среди них Индия, Египет, Израиль, Япония и другие.

Также инициировано начало переговоров по проекту соглашения между Беларусью и Европейским союзом о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Вообще в настоящее время в активе отечественной таможни около 90 международных соглашений. Только в 2019 году список пополнился 13 документами. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ БУТБ ВЫРОС НА 35 % Белорусская универсальная товарная биржа продолжает увеличивать экспорт. В 2019 году рост уже составляет внушительные 35 %. Общая сумма сделок превышает 670 миллионов рублей. Основной объем дает секция лесопродукции. Через нее прошло товара почти на полмиллиарда.