В Нижегородской области появится Белорусский торговый дом – губернатор поделился подробностями

Новые проекты и рост товарооборота до миллиарда долларов с Нижегородской областью. Эти вопросы 9 декабря были в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко встретился с губернатором российского региона Глебом Никитиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области (Россия):

Мы уже этот вопрос не просто прорабатывали, мы уже даже с соответствующими партнерами подобрали объект для размещения такого центра. Нам это исключительно интересно, это должен быть современный, достойный нашего сотрудничества и белорусских производителей центр. Берем за основу торговый центр по таким основным видам продукции сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности, которые существуют в Минске. И на самом деле, сейчас мы уже ждем окончательных решений. Наш партнер ждет окончательных решений. В нашем представлении мы готовы к тому, чтобы это делать.

Также Глеб Никитин добавил, что рассчитывает на поддержку белорусской стороной и других проектов. К примеру, стало известно, что во время XII Форума регионов Беларуси и России, который планируется провести в июне 2025-го в Нижнем Новгороде, в городе откроется генеральное консульство Беларуси.