Лукашенко – Никитину: думаю, мы при нашей с вами жизни миллиарда товарооборота всё-таки добьёмся

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, мы при нашей с вами жизни миллиарда все-таки добьемся, несмотря на те проблемы и сложности, которые сегодня существуют, но которые, как оказалось, нас только укрепляют, если мы не стоим на месте. Мы научились с вами производить и трамваи, и электробусы, и автобусы. Что только мы ни делаем. Но делаем вместе. Это тоже очень важно. Готовы строить соответствующие объекты, по которым договоримся. Готовы работать вместе по судостроительному направлению. Дело даже не в том, что мы не морская держава, но мы можем серьезно помогать в строительстве речных судов. Вы немало, по-моему, строите. Мы готовы участвовать своими предприятиями промышленности. Готовы работать в сельском хозяйстве. Вы знаете наши возможности. Это не только поставки и продажи сельскохозяйственной техники. Мы с этого начинали когда-то. Мы совместно готовы с вами работать по производству, обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, готовы поставлять необходимую продукцию села на ваш рынок. В свою очередь, готовы покупать у вас необходимые для нас продукты.