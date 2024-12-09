К 25-летию Союзного государства в Большом театре показали легендарную оперу «Хованщина»

Экономика – в основе союзной интеграции. По итогам года Беларусь и Россия планируют достичь рекорда в показателе товарооборота – превысить отметку в 60 миллиардов долларов. Для этого есть все предпосылки: за январь-сентябрь объемы взаимной торговли прибавили почти 8,5 процента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат тесной совместной работы.

Мы избрали уникальный путь взаимодействия – аналогов нашему объединению в мире нет. За годы существования «союза двух» Беларусь и Россия реализовали более 80 совместных программ. Они охватывают все ключевые сферы: от национальной безопасности и здравоохранения до образования и науки. Сейчас реализуются еще 9. Такие инициативы показали свою эффективность. В 2024 году их финансирование увеличили почти на 40 %. К слову, работаем вместе не только в экономической, но и в культурной сфере.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Наши отношения растут, наши отношения укрепляются, мы становимся ближе. Я не буду раскрывать пока карты, я не буду пока, так сказать, спойлерить, но тем не менее работа в этом плане идет очень серьезная, очень много проектов интересных готовится, и очень скоро наши зрители увидят очень много интересного.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Мы не будем смотреть на 25 лет особых отношений Беларуси и России через оперу или книгу. Мы будем смотреть через столетия единой истории. Два президента во Дворце Независимости в Минске подписали важнейшие документы по упрочению наших отношений по десяткам направлений. Это особый знак справедливости выбора, фундамента союзного договора. Когда ратификационными грамотами национальные лидеры обменялись в январе 2000 года, это знак сближения, взаимовыгодности, нужности, дружбы и понимания единства наших позиций ныне и единства, которые умножат наши успехи в будущем.