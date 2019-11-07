«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

Холдинг «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.
О развитии АПК Беларуси и производстве сельхозтехники рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения холдинга «Гомсельмаш»:
В начале 90-х годов «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин. Благодаря тому, что в свое время были выделены субсидии со стороны руководства республики, «Гомсельмаш» фактически имеет гибкую технологию производства.