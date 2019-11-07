Прямой эфир

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

07 ноября 2019 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Холдинг «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.

О развитии АПК Беларуси и производстве сельхозтехники рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»-1

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения холдинга «Гомсельмаш»:
В начале 90-х годов «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин. Благодаря тому, что в свое время были выделены субсидии со стороны руководства республики, «Гомсельмаш» фактически имеет гибкую технологию производства.

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»-4

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»-6

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»-8

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»-10

Читайте также:

От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

Заменяет 70 человек при ручной сборке. Как работает комбайн для уборки моркови

# Сельское хозяйство # Экономика # Сергей Федорович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Особенности оптики БКА: для чего в Беларуси используют снимки из космоса
07 ноября 2019 15:12

Особенности оптики БКА: для чего в Беларуси используют снимки из космоса

«Нас кормят этими продуктами, и ещё получаем деньги». В белорусской школе организовали целую бизнес-компанию
06 ноября 2019 19:11

«Нас кормят этими продуктами, и ещё получаем деньги». В белорусской школе организовали целую бизнес-компанию

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации
06 ноября 2019 19:09

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации