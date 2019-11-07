Заменяет 70 человек при ручной сборке. Как работает комбайн для уборки моркови

О развитии АПК Беларуси и производстве сельхозтехники рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Белорусские ученые, конструкторы, инженеры создают технику для всех отраслей сельского хозяйства. Акцент – на современные технологии и энергоэффективность. Так создаются машины будущего, которые способны собирать рекордные урожаи.

Виктор Голдыбан, заведующий отделом научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Это одна из последних разработок центра – комбайн для уборки моркови методом теребления. Комбайн полностью механизирует процесс уборки моркови.

Чтобы убрать морковь с площади порядка 1 гектар за день, надо около 70 человек при 10-часовой рабочей смене. Этот комбайн заменяет такое количество людей и убирает морковь.