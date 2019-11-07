От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

Что посеешь, то и пожнешь. Много веков крестьянам в этом нелегком деле в помощь была только одна лошадиная сила. Плуг, соха, борона – орудия труда, сделанные натруженными руками сельчан. О развитии АПК Беларуси и производстве сельхозтехники рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Тогда белорусы и представить не могли, что их потомки спустя десятилетия будут сидеть в кабинах мощных тракторов с кондиционерами, а зерно отправлять в землю нажатием одной кнопки. Заменяет 70 человек при ручной сборке. Как работает комбайн для уборки моркови

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области, Герой Беларуси:

Техническое вооружение сельского хозяйства, в принципе, было никакое. Техники было предостаточно, но она была никакая. Во-первых, это все было добитое. Особенно в первые годы становления вообще ни запасных частей, ни в сфере обслуживания ничего не было. «В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

Механизаторы вспоминают, как в горячую пору техника просто становилась колом. Иногда спасала изобретательность местных самоделкиных: из нескольких агрегатов удавалось собрать хоть один ходовой. Сейчас работают десятки сборочных цехов и сотни сервисных центров в разных точках мира.

Сергей Яковчик, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Мы работаем не только с отечественным потребителем, но и тесно взаимодействуем с нашими партнерами как с ближнего, так и дальнего зарубежья. С климат-контролем и простым управлением. Как выглядит изнутри «умная кабина» комбайна «Полесье»

Наши ученые, конструкторы, инженеры создают технику для всех отраслей сельского хозяйства. Ученые Академии наук ежегодно разрабатывают технику для полного цикла агропроизводства. Акцент – на современные технологии и энергоэффективность. Так создаются машины будущего, которые способны собирать рекордный урожай. Почему Беларусь считают зоной рискованного земледелия, и как аграрии борются с капризами погоды