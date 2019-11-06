«Нас кормят этими продуктами, и ещё получаем деньги». В белорусской школе организовали целую бизнес-компанию

Те времена, когда в очереди за бананами стояли по 8 часов, а сладости доставали с большим трудом и частенько «по блату», нынешнее поколение не помнит.

Ничем не примечательное школьное кафе. Выбор огромный. Хотя и сегодня кое-чего здесь не достать. Например, чипсов или популярной во многих странах газировки. В белорусских школах – в основе меню исключительно здоровое питание.

О том, как воспитать вундеркинда, и что сегодня интересно детям рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Это уже столовая сельской школы. Обед традиционный, но есть одна существенная отличительная черта: продукты с собственного огорода. Школьная бизнес-компания. Этим сегодня тоже никого не удивишь.

Во-первых, можно освоить любое дело, будь то пошив одежды или производство кухонных принадлежностей, во-вторых, организовать или наладить сбыт – то есть практические навыки менеджмента и маркетинга, ну и, наконец, заработать на свои собственные расходы. В сельской местности, конечно, взялись за сельское хозяйство. Кстати, инвентарь тоже дело рук школьников.

Школа в Гореничах с большой историей: существует с 1884 года. Гордятся здесь не только историческими достижениями, но и современным укладом жизни.

Школьники:

Что составляем себе, а что продаем. Нас кормят этими продуктами, что мы убираем. За это еще получаем деньги.

Я себе на новый телефон собрал, а все остальное отдал маме на хозяйство.