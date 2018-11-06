Прямой эфир

В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода

06 ноября 2018 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 ноября в Могилёве продемонстрировали первую пробную партию уникального для нашей страны технического углерода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода-1

Производство технического углерода – это новое наукоемкое направление в белорусской промышленности. Продукция предназначена для дальнейшего производства шин, пластиков, полимеров и искусственных волокон.

Ранее сырье закупали за рубежом. Отечественный технический углерод уже отправлен на «Белшину», и здесь остались довольны материалом.

В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода-4

Инновационное производство развернулось в свободной экономической зоне. Российский инвестор вкладывает в строительство более 100 миллионов долларов. Пока введен первый из четырех технологических потоков. На полную мощность предприятие планирует выйти в ближайшие два года.

В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода-7

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Развитие до 200 тысяч тонн, как планируется, это большой экспорт. Таким образом, можно говорить о серьезном, практически полном импортозамещении технического углерода. И 2/3 будет уходить еще на экспорт. Это хорошее предприятие.

В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода-10

После выхода на полную мощность на предприятии будет создано почти 500 рабочих мест. Инженерно-техническими кадрами обеспечат могилевские вузы.

# Белорусская наука # Экономика # Михаил Мясникович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых
06 ноября 2018 08:52

Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях
05 ноября 2018 19:08

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума
05 ноября 2018 17:21

Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума