Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых

Новости Беларуси. Для этого разработана специальная компьютерная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После детального анализа ключевых параметров, она способна выдать максимально точный прогноз развитию посевов пшеницы, ячменя и рапса. Разрабатывали такой метод 4 года. Теперь его планируют использовать во всех регионах страны.

Дмитрий Голубцов, младший научный сотрудник Института проблем информатики НАН Беларуси:

Оновное направление на аграриев, которые могут получить некую компенсацию в случае гибели растений. По нашим данным, мы позволяем за месяц-полтора до сбора урожая получить достоверные данные. Тем самым страховая компания может погасить некие издержки для предпринимателей.