Прямой эфир

Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума

05 ноября 2018 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нацбанк сейчас не видит возможностей для дальнейшего снижения процентных ставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты банка ожидают, что к концу 2019 года ставка рефинансирования практически не изменится по сравнению с нынешним уровнем и составит 9,5 – 10%.

Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума-1

Это необходимо для удержания инфляции в рамках запланированных 5%. Кстати, средняя ставка по кредитам достигла исторического минимума. Сейчас она чуть выше 11%. Если не брать во внимание льготные заимствования, то это самый низкий уровень за всю историю страны.

Больше новостей экономики за 5 ноября здесь

# Кредиты Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 05.11.2018
05 ноября 2018 17:20

Новости экономики за 05.11.2018

«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»
05 ноября 2018 14:19

«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»

За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии
05 ноября 2018 11:02

За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии