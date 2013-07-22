В Могилевской области построят 2 гидроэлектростанции

Новости Беларуси. В Могилевской области построят две гидроэлектростанции. Стоимость проекта - 50 миллионов долларов. Это будут китайские инвестиции. Строительство станций начнется уже в конце этого года. Соответствующий меморандум подписан в Поднебесной во время официального визита Президента Беларуси.

Как ожидается, ГЭС мощностью 10 мегаватт возведут на реке Днепр в Могилевском и Шкловском районах.

Китайские инвесторы рассматривают возможность выгодного для Беларуси строительства по принципу «Строим. Эксплуатируем. Передаем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Яковлев, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Построят гидроэлектростанцию, будут эксплуатировать ее определенный период времени, который позволит окупить те затраты, которые вложены, и, заработав определенную прибыль, передают ее в собственность Республики Беларусь. Для нас, конечно, самое главное и самое выгодное – то, что сегодня мы не отвлекаем собственные средства республиканские или нашего Министерства энергетики на строительство этих альтернативных источников. И сегодня есть инвестор, который готов в это вложить, готов работать, производить эту энергию.