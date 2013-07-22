Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает необходимым усилить белорусско-российское сотрудничество в сфере реализации калийных удобрений. В эти минуты Глава государства проводит совещание по этому вопросу. По словам Президента, вместе будет проще отстаивать свои интересы как на традиционных, так и новых рынках.

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время, чтобы повысить эффективность работы калийной отрасли была создана Белорусская калийная компания. Предприятие завоевало авторитет среди зарубежных партнеров.

Однако, в последние годы на мировых рынках происходят серьезные изменения, требующие принятия новых решений. В этой связи, в мае была создана совместная белорусско-российская рабочая группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Группа закончила работу. Подобный письменный доклад на мое имя состоялся, но я вижу, что до сих пор у нас бытуют разные мнения, разные подходы к отдельным вопросам. Поэтому на этом совещании главная наша цель – окончательно принять решение и определиться с единой позицией всех органов власти по вопросу калия. Это связано с тем, что у нас появляются новые производители калийных удобрений и не только внутри нашей страны, но и за ее пределами, которые бы хотели в перспективе, как они сегодня заявляют, работать совместно с нами по реализации калийных удобрений через БКК (Белорусскую калийную компанию). А также это будет связано (если это произойдет) с расширением белорусско-российской компании по реализации калийных удобрений. Мы стремимся укрепить свое присутствие как на традиционных для нас, так и на новых перспективных рынках минеральных удобрений. Для этого необходимо усиливать белорусско-российское взаимодействие в данной отрасли. Вместе с россиянами нам будет проще отстаивать свои интересы. И легче. В этих целях, я уже говорил об этом, была и создана эта группа, которая проанализировала ситуацию, которая сегодня складывается, и попыталась заглянуть в будущее. Мне, конечно, сегодня, еще раз хочу это подчеркнуть, нужна абсолютно объективная картина, так как от этого зависит эффективность дальнейших шагов по укреплению международного авторитета наших производителей минеральных удобрений.

Напомним, созданную в мае комиссию возглавил председатель правления «Банка развития Республики Беларусь» Сергей Румас. В центре внимания рабочей группы — вопросы дальнейшей стратегии развития отрасли. Белорусская калийная компания в настоящее время крупнейший экспортёр минеральных удобрений с долей более 40% на мировом рынке.

Участники совместной рабочей группы, озвучили Главе государства итоги своей работы. В частности, стороны подписали совместный протокол, основные положения которого и представили сегодня Президенту.

Сергей Румас, Председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь:

Стороны пришли к соглашению, что финансирование деятельности Белорусской калийной компании будет осуществляться в паритете 50 на 50. Практически по всем проблемным вопросам, которые стояли на повестке дня работы БКК, стороны нашли необходимые развязки, и до конца года, самое позднее 1 апреля 2014 года, все решения, которые необходимы для увеличения эффективной деятельности БКК, будут приняты.