Нацбанк Беларуси: Валюты достаточно, и наличной в том числе. Прирост вкладов населения у нас тоже есть

Новости Беларуси. С инвестициями проблем не будет. Об этом сообщил Президент Александр Лукашенко сегодня, принимая с рабочим докладом главу Нацбанка Надежду Ермакову.

Речь шла о финансовой ситуации в экономике страны. Главу государства интересовала также реализация договоренностей, достигнутых в КНР во время недавнего визита. Ведь китайские партнеры готовы инвестировать в экономику Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация, как и во всем мире, непростая, но катастрофы опять же, я считаю, абсолютно нет. И даже у нас идет, пусть медленно, но разгрузка запасов, складов на предприятиях. Сальдо пока на сегодняшний день нашей торговли положительное, это тоже хорошо. У нас будут подвижки и в связи, вы слышали, с обещанием Китайской Народной Республики. И та помощь, которая оказана была в ходе этого визита, - это всё-таки дополнительно 1,5 миллиарда. В перспективе есть контракты, да и они обещали, что с инвестициями у нас проблем не будет, у них есть деньги. Они хотели инвестировать в нашу экономику. Но тем не менее, мы должны следовать тем курсом, который мы определили. Мы ни в коем случае ничего искусственно не должны делать: ни удерживать, ни девальвировать, ни национализировать. Вот как мы обещали, мы этим курсом должны и идти, как шли до сих пор. Население должно понимать и субъекты хозяйствования: спрос большой - цена больше, спрос маленький, нет этого спроса - цена меньше. В том числе и валюты. Деньги - это тоже товар. Бешеных денег каких-то там, отпечатать и бросить - этого быть не должно ни в коем случае.

Как отметила Надежда Ермакова, валюты в стране достаточно и наличной в том числе. Главное финансовое ведомство страны ежедневно мониторит полтысячи обменных банковских пунктов. Есть возможности пополнить и золотовалютные резервы. Кроме того, отмечают и прирост банковских вкладов населения. Главе государства также была доложена информация об оптимизации кадров в Национальном банке.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Валюты достаточно, и наличной в том числе. Прирост вкладов населения у нас тоже есть. Национальный банк держит руку на пульсе: мы используем все наши инструменты по регулированию денежной массы, по регулированию валютного рынка. Также доложено о выполнении указа о сокращении численности госслужащих. Надо сказать, что этой работой Национальный банк начал заниматься еще в 2012 году, и за этот период более чем 1200 рабочих мест у нас было сокращено, на 26% у нас сократилась численность госслужбы. Но я еще хочу сказать о новом составе правления банка. Я уже еще раз убедилась, что мы приняли правильное решение, что его омолодили.