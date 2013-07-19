Экономика Минска: за первое полугодие в бюджет города не поступило около триллиона рублей

Новости Беларуси. Экономические показатели столицы проанализировали сегодня в Мингорисполкоме. За первое полугодие в бюджет города не поступило около триллиона рублей.

Отрицательное влияние на рост валового регионального продукта оказали сферы промышленности, транспорта и связи.

Чтобы разобраться, какие меры стоит принять в секторе экономики, на заседание пригласили руководителей крупных столичных предприятий. Приоритетными решили оставить создание высокопроизводительных рабочих мест и увеличение объёмов импортозамещающей продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.