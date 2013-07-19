Прямой эфир

Экономика Минска: за первое полугодие в бюджет города не поступило около триллиона рублей

19 июля 2013 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экономические показатели столицы проанализировали сегодня в Мингорисполкоме. За первое полугодие в бюджет города не поступило около триллиона рублей.

Отрицательное влияние на рост валового регионального продукта оказали сферы промышленности, транспорта и связи.

Чтобы разобраться, какие меры стоит принять в секторе экономики, на заседание пригласили руководителей крупных столичных предприятий. Приоритетными решили оставить создание  высокопроизводительных рабочих мест и увеличение объёмов импортозамещающей продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Доход

Другие новости рубрики

Все новости
Нацбанк Беларуси: Валюты достаточно, и наличной в том числе. Прирост вкладов населения у нас тоже есть
19 июля 2013 14:56

Нацбанк Беларуси: Валюты достаточно, и наличной в том числе. Прирост вкладов населения у нас тоже есть

В каждом районе Минской области должно открыться не менее 10 новых предприятий
19 июля 2013 14:56

В каждом районе Минской области должно открыться не менее 10 новых предприятий

В июле закончится реконструкция почти полусотни ферм, а в августе - 170
19 июля 2013 14:55

В июле закончится реконструкция почти полусотни ферм, а в августе - 170