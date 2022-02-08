В мире уже более 17 тысяч видов криптовалют

Сейчас емкость мирового рынка криптовалют составляет более 17 тысяч. И только за январь 2022 года он прирос еще на одну тысячу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас емкость мирового рынка криптовалют составляет более 17 тысяч. И только за январь 2022 года он прирос еще на одну тысячу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, каждый день в первый месяц года появлялось 32 новые монеты. Напомним, за 2021 год рынок криптовалюты увеличился в два раза.
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