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В мире уже более 17 тысяч видов криптовалют

08 февраля 2022 18:34
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Сейчас емкость мирового рынка криптовалют составляет более 17 тысяч. И только за январь 2022 года он прирос еще на одну тысячу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В мире уже более 17 тысяч видов криптовалют -1

Таким образом, каждый день в первый месяц года появлялось 32 новые монеты. Напомним, за 2021 год рынок криптовалюты увеличился в два раза.  

Больше новостей экономики за 8 февраля читайте здесь.  

# Валюта # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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