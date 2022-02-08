Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по популярности обычные машины

Новости Норвегии. Норвегия стала первой в мире страной, где электрокары популярнее обычных авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за январь продажи «зеленого» транспорта составили почти 84 %. Ранее власти Норвегии заявили, что до 2025 года полностью исключат продажу новых авто с двигателями внутреннего сгорания.