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Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по популярности обычные машины

08 февраля 2022 18:27
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Новости Норвегии. Норвегия стала первой в мире страной, где электрокары популярнее обычных авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по популярности обычные машины-1

Только за январь продажи «зеленого» транспорта составили почти 84 %. Ранее власти Норвегии заявили, что до 2025 года полностью исключат продажу новых авто с двигателями внутреннего сгорания.  

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# Электромобили # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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