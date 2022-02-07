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Беларусь останавливает транзит литовских товаров по железной дороге

07 февраля 2022 15:23
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Новости Беларуси. Беларусь с 7 февраля останавливает транзит литовских товаров по железной дороге через нашу страну – это нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше этот маршрут приносил Литве немалые деньги. Через Беларусь таких грузов перевозилось около 1,5 миллиона тонн на более миллиарда долларов ежегодно. 

Беларусь останавливает транзит литовских товаров по железной дороге-1

Прямые убытки Клайпедского порта, «Литовских железных дорог» и других участников литовской цепочки поставок исчисляются сотнями миллионов евро. После того как Вильнюс ограничил транзит белорусских товаров через свои порты, Минск неоднократно предлагал урегулировать этот вопрос в правовом поле. Литва не пошла на диалог, и белорусские власти приняли решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом.

Также правительством разработаны необходимые логистические решения по переориентации грузовых потоков в морские порты стран, которые выполняют свои обязательства.

Беларусь останавливает транзит литовских товаров по железной дороге-4

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# Беларусь-Литва # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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