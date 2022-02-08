Новости экономики за 08.02.2022

Новости Беларуси. В какой стране побит рекорд по продажам электрокаров, сколько новой криптовалюты появилось в мире в 2022 году и что изменится в действующих правилах реализации древесины?

С деловым обзором Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БЕЛАРУСИ МОГУТ УПРОСТИТЬ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ДРОВ