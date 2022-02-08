Новости экономики за 08.02.2022
Новости Беларуси. В какой стране побит рекорд по продажам электрокаров, сколько новой криптовалюты появилось в мире в 2022 году и что изменится в действующих правилах реализации древесины?
С деловым обзором Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В БЕЛАРУСИ МОГУТ УПРОСТИТЬ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ДРОВ
Минлесхозом подготовлен проект указа о корректировке действующих правил продажи древесины. Главные цели – упростить порядок реализации дров и деловой древесины физлицам, сократить сроки рассмотрения заявок, а также лимитировать объемы выдачи. Изменения коснутся биржевой торговли и юрлиц.
Виталий Бондаревич, начальник отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:
В биржевой торговле мы возвращаемся к старому, действующему до 2021 года механизму биржевой торговли, так как он признан наиболее оптимальным и позволит также удовлетворить всех собственников в деловой древесине. Также изменения коснутся и непосредственно юридических лиц. Древесина деловая, которая выделяется из фонда облисполкома. В целом порядок фонда облисполкома также претерпел изменения. Он упрощен, заявки будут рассматриваться не полтора года, как в действующем законодательстве, а до 3-4 месяцев.
С проектом документа можно ознакомиться на правовом портале.