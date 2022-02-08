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Новости экономики за 08.02.2022

08 февраля 2022 18:45
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Новости Беларуси. В какой стране побит рекорд по продажам электрокаров, сколько новой криптовалюты появилось в мире в 2022 году и что изменится в действующих правилах реализации древесины?  

С деловым обзором Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В БЕЛАРУСИ МОГУТ УПРОСТИТЬ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ДРОВ  

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Минлесхозом подготовлен проект указа о корректировке действующих правил продажи древесины. Главные цели – упростить порядок реализации дров и деловой древесины физлицам, сократить сроки рассмотрения заявок, а также лимитировать объемы выдачи. Изменения коснутся биржевой торговли и юрлиц.  

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Виталий Бондаревич, начальник отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:  
В биржевой торговле мы возвращаемся к старому, действующему до 2021 года механизму биржевой торговли, так как он признан наиболее оптимальным и позволит также удовлетворить всех собственников в деловой древесине. Также изменения коснутся и непосредственно юридических лиц. Древесина деловая, которая выделяется из фонда облисполкома. В целом порядок фонда облисполкома также претерпел изменения. Он упрощен, заявки будут рассматриваться не полтора года, как в действующем законодательстве, а до 3-4 месяцев.  

С проектом документа можно ознакомиться на правовом портале.  

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И напоследок о курсе белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 8 февраля доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Ольга Лукашова # Виталий Бондаревич # Фотофакт

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