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Штраф до 50 тысяч евро. Во Франции весной появятся новые требования к авторекламе

08 февраля 2022 18:31
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Новости Франции. Во Франции с весны вступают в силу новые требования к авторекламе. Данный шаг направлен на ускорение перехода к экологическому транспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Штраф до 50 тысяч евро. Во Франции весной появятся новые требования к авторекламе-1

Теперь производители машин в рекламных роликах обязаны отметить конкурентов – более экологичные варианты перемещения по городу. Например, езда на велосипедах, ходьба или использование общественного транспорта. За нарушение новых правил назначен штраф до 50 000 евро. Такие стандарты установлены на телевидении, радио, в печатных изданиях и в интернете.  

Штраф до 50 тысяч евро. Во Франции весной появятся новые требования к авторекламе-4

С 2028 года во Франции нельзя будет рекламировать транспортные средства, которые загрязняют окружающую среду более чем на 123 грамма углекислоты. А с 2040 года и вовсе планируется прекратить выпуск и продажу машин с двигателями внутреннего сгорания.  

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# Электромобили # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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