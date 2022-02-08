Штраф до 50 тысяч евро. Во Франции весной появятся новые требования к авторекламе

Новости Франции. Во Франции с весны вступают в силу новые требования к авторекламе. Данный шаг направлен на ускорение перехода к экологическому транспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь производители машин в рекламных роликах обязаны отметить конкурентов – более экологичные варианты перемещения по городу. Например, езда на велосипедах, ходьба или использование общественного транспорта. За нарушение новых правил назначен штраф до 50 000 евро. Такие стандарты установлены на телевидении, радио, в печатных изданиях и в интернете.