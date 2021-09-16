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Аграрии ежегодно расширяют посевные площади. В Минской области заготовили больше миллиона тонн силоса

16 сентября 2021 16:44
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Новости Беларуси. В Минской области заготовили свыше миллиона тонн силоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 30 % от планируемых объемов. Кормовая база – это качественное молоко. Сейчас в области насчитывается более 300 тысяч голов дойного стада. 

Как обстоят дела в Молодечненском районе – в материале Анастасии Кончиц.

Аграрии ежегодно расширяют посевные площади. В Минской области заготовили больше миллиона тонн силоса-1

В сельхозпредприятии «Городилово» уборку кукурузы только начали. Ведут заготовку силоса. Погода в районе способствовала вызреванию культуры. В хозяйстве ей занято почти 700 гектаров.

Аграрии ежегодно расширяют посевные площади. В Минской области заготовили больше миллиона тонн силоса-4

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Кукуруза – высокоурожайная культура. Поэтому аграрии хозяйства по возможности ежегодно расширяют посевные площади. Часть урожая традиционно идет на силос, остальное – на зерно.

Аграрии ежегодно расширяют посевные площади. В Минской области заготовили больше миллиона тонн силоса-7

В 2021 году посеяли на 50 гектаров больше, чем в 2020-м. Агрономы обновили и сорта. Всего в хозяйстве планируют заготовить больше 10 тысяч тонн силоса. На уборке занято два экипажа. Активно подключают новую технику. Например, теперь в хозяйстве есть комбайн, который хозяйство получило в подарок от Президента за хорошую работу.

Подробности в видеоматериале.

# Уборочная кампания # Экономика # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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