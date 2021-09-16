Аграрии ежегодно расширяют посевные площади. В Минской области заготовили больше миллиона тонн силоса
Новости Беларуси. В Минской области заготовили свыше миллиона тонн силоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 30 % от планируемых объемов. Кормовая база – это качественное молоко. Сейчас в области насчитывается более 300 тысяч голов дойного стада.
Как обстоят дела в Молодечненском районе – в материале Анастасии Кончиц.
В сельхозпредприятии «Городилово» уборку кукурузы только начали. Ведут заготовку силоса. Погода в районе способствовала вызреванию культуры. В хозяйстве ей занято почти 700 гектаров.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Кукуруза – высокоурожайная культура. Поэтому аграрии хозяйства по возможности ежегодно расширяют посевные площади. Часть урожая традиционно идет на силос, остальное – на зерно.
В 2021 году посеяли на 50 гектаров больше, чем в 2020-м. Агрономы обновили и сорта. Всего в хозяйстве планируют заготовить больше 10 тысяч тонн силоса. На уборке занято два экипажа. Активно подключают новую технику. Например, теперь в хозяйстве есть комбайн, который хозяйство получило в подарок от Президента за хорошую работу.
Подробности в видеоматериале.