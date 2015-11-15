Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»: За 10 месяцев средняя зарплата у нас – 7 млн 200 тысяч

Сельскохозяйственное настоящее Беларуси – это когда страна сегодня не только полностью себя обеспечивает продуктами питания, но и продает их на миллиарды долларов за рубеж – когда-то тоже считалось будущим. Некоторые скептики полагали: достаточно отдаленным. В День работников сельского хозяйства программа «Неделя» поговорила об отечественном агропромышленном комплексе Николаем Радоманом. Сенатором и руководителем крупнотоварного сельхозпроизводства. В 2015 году у него в его хозяйстве рекордная урожайность – 101,6 центнера с гектара. Такого раньше не было. За 9 месяцев 2015 года выручка от экспорта уже 11 млн долларов.

Вы как руководитель крупнотоварного сельхозпроизводства. На ваш взгляд, в среднем на один вложенный рубль сколько можно заработать на земле в Беларуси? Или это как повезет?

Николай Радоман:

Вы знаете, в принципе, говорят так: в сельском хозяйстве, в аграрном секторе богатый не будешь, будешь горбатый. И этот вопрос подтверждается тем, что многие факторы зависят, конечно, сегодня не от нас, от самих аграриев. Это, во-первых, сегодня технология. Хорошо – соблюдаем. Погода. Раз, тут что-то не то, как говорят, или мороз, или засуха – и мы уже не получаем достаточного результата. Поэтому иногда все в эту земельку уложишь, а отдачу она не дает, которая зависит, конечно, от внешних факторов. И один из этих факторов сегодня – зарабатывание денег на внешних рынках. Поэтому спрос и предложение рождают цену. А раз большое предложение, спрос, в принципе, остается на прежнем уровне, значит должна падать цена. Поэтому трудно судить на сегодняшний день, можем ли мы, допустим, зарабатывать очень много. Сегодня я знаю аграрный сектор Запада. Это Германия (передовая страна по производству сельскохозяйственной продукции) работает на 10-15%. Я недавно вернулся с выставки.

Вы рентабельность имеет в виду?

Николай Радоман:

Да. 10-12% рентабельность – это очень хорошо. И, конечно, богатая страна. И на сегодняшний день, я вернулся с выставки, я встречался там с аграриями, у них на гектар сегодня пашни 600-700 долларов платится.

Это поддержка государства?

Николай Радоман:

Поддержка государства сельскому хозяйству. Поэтому, конечно, оно, вроде, и рентабельное, но за счет вот этих вот таких прямых субсидий, конечно, себя чувствует очень уютно.

А у нас рентабельность какая?

Николай Радоман:

У нас в прошлом году была 22%. Я думаю, что по этому году рентабельность будет порядка 16-18%, не больше, потому что, каждый месяц делая анализ, ежемесячная рентабельность на 1-2% падает. Начал смотреть, за счет чего, в принципе, падает рентабельность сельскохозяйственного производства, мы же хуже работать не стали, мы стали еще лучше, можно сказать, работать. За счет себестоимости продукции. А себестоимость продукции – это стоимость удобрений, газа, электроэнергии, увеличение зарплаты, увеличение стоимости медикаментов и так далее, которые привязаны не к курсу белорусского рубля, а к курсу доллара и евро. Поэтому растет себестоимость – рентабельность, естественно, падает.

Молодые кадры на селе удается как-то удерживать либо все-таки в город молодежь стремится?

Николай Радоман:

У меня, в моем хозяйстве, на сегодняшний день проблемы с молодыми кадрами нет. Даже не всех берем. Берем, обкатываем, смотрит, что из него получается, пытаемся вырастить специалиста. Я хочу сказать, что эта проблема существует, в принципе, в сельском хозяйстве. Поэтому я занимаюсь подготовкой молодых кадров не просто после школьной скамьи, вернее, институтской скамьи, а начиная со студентов. Своих, конечно, учащихся Сновской школы посылаю на учебу, а также готовим студентов, берем со второго курса. Второй курс, практика, третий, четвертый. И он приходит уже в хозяйство готовый, подготовленный специалист. Мы знаем много о нем, знаем, что он может сделать, какие его потенциальные умственные и профессиональные возможности. Это, конечно, нам дает возможность закреплять кадры на селе. Я хочу сказать для молодых людей, на сегодняшний день, чтобы мы хотели, аграрники, я всем своим коллегам говорю: закрепить именно молодого специалиста на селе, чтобы он давал отдачу. Во-первых, надо дать ему свободное время. Обязательно, чтобы у него был выходной день. Желательно, конечно, рабочий день, как положено, в городах – с 8 до 7 или до 6, как получается у нас, у аграрников. И, конечно, надо дать условия жизни и развлечения. Поэтому сегодня в агрокомбинате «Снов», поверьте, ничем не отличается жизнь от городской, потому что и закрытый зимний плавательный бассейн, и спортивный, тренажерный зал, и фитнес-центр, и музыкальная школа, и школа искусств, и в Доме культуры различные кружки, секции. Спорт очень развиваем мы у себя. Поэтому поверьте, что не отличается жизнь сельского труженика. И, конечно, хорошая зарплата. Сегодня за 10 месяцев в агрокомбинате «Снов» 7 млн 200 тысяч – средняя зарплата. Поэтому проблем на селе мы в нашем хозяйстве не имеем.

И, конечно, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех аграрников нашего аграрного сектора страны с этим праздником, в канун которого мы находимся на областных «Дожинках» в Минской области. Пожелать всем аграрникам страны, самое главное, здоровья, материального благополучия, уверенности в завтрашнем дне. И, конечно, чтобы мы всегда были и с хлебом, и с чаркой, и со шкваркой. С праздником вас.