В Беларуси наблюдается заметный прирост в промышленном производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объемы достигли свыше 30 миллиардов, что на 7 % больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Хорошие показатели в электроэнергии, обрабатывающей и горнодобывающей промышленностях. В лидерах по наивысшему темпу роста – Гродненская, Могилевская и Минская области. Фундаментом, как и прежде, в промышленном производстве остается машиностроение.