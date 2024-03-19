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В Беларуси наблюдается заметный прирост в промышленном производстве

19 марта 2024 18:51
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В Беларуси наблюдается заметный прирост в промышленном производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси наблюдается заметный прирост в промышленном производстве-1

Объемы достигли свыше 30 миллиардов, что на 7 % больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Хорошие показатели в электроэнергии, обрабатывающей и горнодобывающей промышленностях. В лидерах по наивысшему темпу роста – Гродненская, Могилевская и Минская области. Фундаментом, как и прежде, в промышленном производстве остается машиностроение.

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# Государственная политика в сфере промышленности # Экономика

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