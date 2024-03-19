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Российские компании на 40% увеличили объём сделок на БУТБ

19 марта 2024 18:49
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Российские компании увеличили объем сделок в биржевой торговле с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские компании на 40% увеличили объём сделок на БУТБ-1

Сумма транзакций составила свыше 16 миллионов. При этом около 40 % заключенных россиянами контрактов пришлось на импортозамещающую продукцию. Строительная техника, буровое оборудование и осветительные приборы – основные товары биржевого оборота. Платформу используют не только для поставок товаров на белорусский рынок, а также для транзитной торговли с регионами России и третьими странами.

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# Беларусь-Россия # Экономика

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