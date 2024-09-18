В Минске объём промышленного производства за январь-август 2024-го составил свыше 15 млрд рублей

В Минске объем промышленного производства за январь-август увеличился более чем на 10 % и составил свыше 15 миллиардов рублей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основные направления – машиностроение, производство продуктов питания, строительных материалов и лекарственных препаратов. Акцент на выпуске инновационной и импортозамещающей продукции. Сейчас реализуется важный проект по строительству новой площадки на Партизанском проспекте. На месте бывшего «МотоВелоЗавода» создадут целый кластер инновационных производств. Некоторые из них уже запущены.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Резиденты, которые заезжают, подтверждают участие в производственном процессе на уровне пятого и шестого укладов. Можно отметить резидентов, которые организуют производство в так называемых чистых комнатах по стандартам GMP. Доля импортозамещающей продукции за текущий период январь-август 2024 года составила более 2 миллиардов белорусских рублей. Это говорит о том, что мы продолжаем развиваться, находим какие-то внутренние резервы.

Доля промышленности в валовом региональном продукте составляет более 17,5 %. Всего в Минске около 200 крупных предприятий. Наибольшее количество сосредоточено в Заводском и Партизанском районах. Продукция пользуется спросом за рубежом. Экспорт идет более чем в 100 стран мира.