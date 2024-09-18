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В Минске объём промышленного производства за январь-август 2024-го составил свыше 15 млрд рублей

18 сентября 2024 17:45
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В Минске объем промышленного производства за январь-август увеличился более чем на 10 % и составил свыше 15 миллиардов рублей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске объём промышленного производства за январь-август 2024-го составил свыше 15 млрд рублей-2

Основные направления – машиностроение, производство продуктов питания, строительных материалов и лекарственных препаратов. Акцент на выпуске инновационной и импортозамещающей продукции. Сейчас реализуется важный проект по строительству новой площадки на Партизанском проспекте. На месте бывшего «МотоВелоЗавода» создадут целый кластер инновационных производств. Некоторые из них уже запущены.

В Минске объём промышленного производства за январь-август 2024-го составил свыше 15 млрд рублей-4

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Резиденты, которые заезжают, подтверждают участие в производственном процессе на уровне пятого и шестого укладов. Можно отметить резидентов, которые организуют производство в так называемых чистых комнатах по стандартам GMP. Доля импортозамещающей продукции за текущий период январь-август 2024 года составила более 2 миллиардов белорусских рублей. Это говорит о том, что мы продолжаем развиваться, находим какие-то внутренние резервы.

Доля промышленности в валовом региональном продукте составляет более 17,5 %. Всего в Минске около 200 крупных предприятий. Наибольшее количество сосредоточено в Заводском и Партизанском районах. Продукция пользуется спросом за рубежом. Экспорт идет более чем в 100 стран мира.

# Предприятия Беларуси # г. Минск # Александр Евсеев

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