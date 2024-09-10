В Минске запустят электронную площадку для закупок товаров и услуг в сфере строительства

В Минске запустят специализированную электронную площадку для закупок товаров и услуг в сфере строительства. Она будет создана на основе уже существующей платформы. Торги на ней будут проводиться открыто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме поддержал проект. Платформа обеспечит защиту интересов сторон договорных отношений. Так, потенциальные подрядчики будут предоставлять образцы товаров. А критерии отбора устанавливают заказчики. Внедрение биржевого механизма в сфере строительства поспособствует прозрачности закупочных процедур и эффективному рыночному ценообразованию. А еще будет обеспечена и дальнейшая цифровизация отрасли.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Прозрачность сделок очень важна. Чтобы мы могли проанализировать, какие виды услуг заказываются, и видеть, кто их заказал. Плюс это реклама еще для тех, кто оказывает услуги. Это такой пласт возможностей для наших предприятий, которые оказывают данную услугу, получить возможность прорекламировать свои виды работ. Потом, конечно же, мы можем получить отзывы: как они сработали, хорошо, плохо и так далее.

Говорили и об отчислении за предпринимательскую деятельность, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурную ценность или зоны охраны историко-культурной ценности. Напомним, его составляющая зависит от прибыли.