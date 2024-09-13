Посол Турции: мы не рассматриваем Беларусь сугубо как рынок, мы заинтересованы в кооперации
Выгодные контракты, кооперация по новым для Беларуси направлениям, укрепление партнерских отношений с давними союзниками и развитие сотрудничества со странами дальней дуги. В Минске торжественно открылся Международный форум экономического сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в третий раз белорусская столица в преддверии собственного дня рождения собирает представителей деловой среды. В 2024 году участие приняли почти три десятка стран, что красноречиво говорит о востребованности отечественной продукции и опыта в мире.
В продовольствии заинтересована и Турция. Впрочем, как отметил посол этой страны, выделить одну наиболее важную сферу для сотрудничества невозможно, потому что каждая отрасль важна. Стороны заинтересованы в сбалансированных потоках поставок.
Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:
Главы наших государств поставили цель – достичь товарооборот в полтора миллиардов долларов. Мы ее достигли и перевыполнили: сегодня показатель взаимной торговли находится на уровне двух миллиардов долларов. Более того, мы не рассматриваем Беларусь сугубо как рынок. Да, Турция готова покупать белорусское, но мы заинтересованы в кооперации и последующей продаже совместной продукции на рынки третьих стран.