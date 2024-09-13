Эти страны хотят инвестировать в Беларусь! Чем привлекает наша страна зарубежных партнёров?

Выгодные контракты, кооперация по новым для Беларуси направлениям, укрепление партнерских отношений с давними союзниками и развитие сотрудничества со странами дальней дуги. В Минске торжественно открылся Международный форум экономического сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в третий раз белорусская столица в преддверии собственного дня рождения собирает представителей деловой среды. В 2024 году участие приняли почти три десятка стран, что красноречиво говорит о востребованности отечественной продукции и опыта в мире. Пока отдельные страны вводят санкции и выступают против развития других государств, Беларусь наращивает компетенции в высокотехнологичных отраслях и не против делиться своими разработками. Чем наша страна интересна для Африки и какие точки роста видят коллеги из России – тему продолжит Полина Королева.

Очный контакт не заменит любая переписка. Особенно в бизнесе, где важно понимать: что покупаешь и какой опыт собираешься внедрять в своем государстве. Руководствуясь этим принципом, представители 29 стран (а это порядка 300 человек) прибыли в Минск, где проходит Международный форум экономического сотрудничества. К слову, уже третий год подряд и с положительной динамикой.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Анализ показывает, что форум дает серьезные результаты, потому что увеличивается количество контрактов, появляются новые, идет наработка по совершенно новым направлениям.

Обсуждать возможные контракты делегации начали еще в понедельник: на протяжении недели проходили переговоры, совещания и знакомство с рабочими процессами белорусских предприятий. Потому уже до официального открытия экономического форума бизнес-портфели пополнились новыми контрактами. Представители иностранного бизнеса посетили отечественные предприятия. Подробности. Форум проходит под управлением городских властей, а также торгово-промышленной палаты Беларуси. Ведомство выдает сертификаты происхождения, которые необходимы для организации поставок за рубеж. Сопровождение осуществляют более чем в 100 стран мира, и за первое полугодие 2024 года через торговую палату прошло более 3 миллиардов долларов. Нынешний форум увеличит показатели. Тем более что инвестировать в Беларусь выгодно и удобно: 26 лет назад глава государства подписал указ о создании свободных экономических зон на территории страны. Это значит – льготы в вопросах налога на прибыль, землю и недвижимость. Главное требование к резидентам СЭЗ «Минск» – инновационность и импортозамещение.

Анатолий Бубен, глава администрации свободной экономической зоны «Минск»:

В прошлом году у нас пришли 8 новых резидентов. В этом году – уже 9 зарегистрированы. И мы работаем с бизнес-планами еще 6 резидентов. Создаем свободные таможенные зоны, где есть возможность завозить товары, комплектующие, станки, оборудование без таможенных платежей, без НДС.

Выгодные условия для среднего и малого бизнеса в Минске создают в городском технопарке. Здесь уже работают 59 резидентов, среднегодовой объем их производства превышает 200 миллионов рублей. Повысить показатели планируют с завершением новой площадки.

Владимир Дубина, советник директора Минского городского технопарка:

Это бывшая территория «МотоВелоЗавода». Сейчас там территория 27 гектаров, где мы планируем создать такую же инновационную инфраструктуру, хаб для производственников, где будут собраны наиболее интересные резиденты. Предварительные сроки завершения строительных работ – конец 2025 года. Однако уже сегодня подписано соглашение о сотрудничестве с инновационным индустриальным парком в Казани.

На выставке, предварявшей старт форума, у участников была возможность познакомиться с возможностями отечественных предприятий легкой промышленности, а также производителями бытовой техники. В качестве своей продукции они уверены – отсюда гарантийные сроки на 10 лет. А кроме того, сервисное обслуживание, что могут предложить далеко не все мировые производители.

Герман Чернякевич, руководитель группы управления маркетинга белорусского предприятия бытовой техники:

В нашей компании есть правило: если мы снимаем какую-то модель с производства, то в течение последующих 10 лет выпускаем абсолютно все комплектующие с момента снятия. Рынок Республики Беларусь является домом, мы здесь занимаем более 50 %. Широко поставляем свою продукцию на рынок Российской Федерации и являемся одними из лидеров рынка.

Россия для Беларуси – крупнейший партнер. Товарооборот за 2023 год составил порядка 53 миллиардов долларов. Во многом за счет тесного сотрудничества с регионами. На форуме в Минске представлены 22 области России, крупная делегация прибыла из Екатеринбурга. Интересы не ограничиваются промышленностью – есть планы по сотрудничеству в сфере культуры и науки, в частности по линии общего и высшего образования. В составе делегации два ректора российских вузов. Что касается экономических вопросов – наращивать показатели намерены за счет кооперации.

Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга (Россия):

Очень хорошие примеры кооперации – Уральский турбинный завод обеспечивает турбинами энергетическими и не только всю энергетику практически Минска, но и республики. Дизель-Моторный завод, который поставляет двигатели для знаменитых БЕЛАЗов, а БЕЛАЗы используются в нашей горнорудной промышленности, металлургических предприятиях, и таких примеров достаточно много, и мы как раз здесь для того, чтобы сделать больше примеров кооперационной связи.

В 2023 году в Екатеринбург в рамках обновления пассажирского автопарка поставили 50 белорусских троллейбусов. В планах – открыть сервисный центр по их обслуживанию. Традиционным покупателем наших электробусов и трамваев является и Владивосток. Сегодня портовый город заинтересован в том числе в коммунальной дорожной технике и приобретении навесного оборудования.

Константин Шестаков, мэр Владивостока (Россия):

Белорусская промышленность и конкретные предприятия развиваются достаточно оперативно, и хотелось бы быть в курсе всех новинок, которые помогли управлять и работать по важным городским направлениям более комфортно. Появляется новый общественный транспорт, это важно, нам необходимо понимать, какие новеллы в этом ключе есть. Появляется дополнительное навесное оборудование, появляются новые единицы техники, в том числе для санитарии городской. Это все то, с чем работает, я уверен, каждый город, ну и Владивосток в том числе.

Интерес для партнеров из разных стран представляет не только продукция наших предприятий, но и подходы в работе отдельных структур. В Бишкеке оценили белорусскую практичность в вопросе переработки мусора и разгрузки центральных городских дорог.

Айбек Джунушалиев, мэр Бишкека (Кыргызстан):

Как прилетел, были организованы два выезда. Это интересующие нас вопросы решения проблем, заторов, пробок в Минске. Мы ознакомились с работой ситуационного центра, программным обеспечением, как это все формировалось, как велась работа. И для нас это вызывает большой интерес. Тем более многие решения настолько просты и при этом эффективны, что мы готовы перенять их для нашей столицы, города Бишкека.

В условиях незаконных санкций происходит переориентация рынков. Когда закрываются одни двери, открываются другие. Уход западных производителей стал толчком к развитию отношений со странами дальней дуги: контракты и договоренности о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами были и прежде, сегодня – их активно развивают.

Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси:

Ваша страна очень богата, и до сих пор ее потенциал для многих не раскрыт. Наша политика – инвестировать в Беларусь – является частью пятидесятилетней стратегии развития ОАЭ. Одно из приоритетных направлений – продовольственная безопасность.