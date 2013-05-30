В Минске обсуждали сотрудничество Беларуси и Монголии

Новости Беларуси. Беларусь предложила Монголии разработать дорожную карту совместных проектов. О сотрудничестве стран говорили 30 мая в Минске премьер-министр нашей страны и замминистра иностранных дел Монголии.

По мнению Михаила Мясниковича, оба государства имеют потенциал для увеличения товарооборота, в сфере инвестиций. За прошедшие годы Монголия зарекомендовала себя как надежный друг и партнер. Есть интерес развивать взаимодействие с этой страной, прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве и продовольствии, в том числе создавая совместные производства.

Дамба Ганхуяг, заместитель министра иностранных дел Монголии:

Отрасль сельского хозяйства, машиностроение, а еще у нас обнаружено много полезных ископаемых, поэтому мы пригласим белорусскую компанию вложить свои капитал и сделать бизнес.

Уже в июне Монголию посетит белорусская делегация во главе с замминистра промышленности. Стороны обсудят условия и перспективы совместных проектов.

В прошлом году экспорт наших товаров в Монголию превысил 112 миллионов долларов, практически увеличившись вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.