Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко выступает за единого трейдера калийных удобрений с паритетом белорусско-российских интересов. Об этом Глава государства заявил 27 мая на совещании с рабочей группой по вопросу реализации калийных удобрений.

Напомним, что в свое время, по поручению Президента, совместно с российскими партнерами была основана «Белорусская калийная компания», занимающаяся продажей удобрений. Создание этого единого трейдера принесло положительные результаты. Компания сумела занять более 40% мирового рынка калийных удобрений. Существенно выросли прибыли предприятия, так как огромные суммы больше не оседали в карманах посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы с вами обсудить проблему работы наших предприятий, которые производят в стране удобрения, перспективы их работы, направления работы, отталкиваясь, прежде всего, от белорусского объединения, которое производит калийные удобрения – «Белкалий». Мы договорились о том, что мы должны сделать некий, по вашему предложению, в том числе совместной группы белорусско-российской, дополнительный шаг к усилению нашего сотрудничества в продажах калийных удобрений. Читай: к усилению единого канала торговли калийными удобрениями. И мы договорились о том, что мы создадим независимую комиссию, которая не будет смотреть в рот ни Мясниковичу, ни Киримову и которая проработает те вопросы, которые сегодня возникают, и внесет предложения, прежде всего, на мое рассмотрение. Поэтому председатель Комитета госбезопасности и помощник Президента по национальной безопасности – это люди, которые обеспечат вам фронт работы и полную вашу независимость. Они не будут вмешиваться в вашу работу. Они не специалисты и им не надо погружаться в вашу профессию, потому что это очень сложно, и это надо не один пуд соли съесть, чтобы разобраться во всех вопросах. Но они должны обеспечить вашу полную объективность вашей работы. Комиссию возглавит Сергей Николаевич Румас (председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» - ред.). Но я хочу, чтоб вы понимали, что многоканальность продаж – это хуже, чем один канал. Но если вы предложите какой-то второй канал – это должно быть обоснованно: если это нам выгодно. Но я сторонник, все-таки, одного мощного канала, где будет абсолютный паритет интересов, и эти интересы, наши, белорусские, ни в коем случае не будут ущемлены. Об этом мы договорились с руководителем «Уралкалия».