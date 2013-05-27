День химика отметили в Беларуси

Новости Беларуси. День химика отметили в стране. На Минщине одно из основных предприятий отрасли - Солигорский «Беларуськалий». Флагман экономики не только столичного региона, но и страны в целом, в этом году профессиональный праздник отмечает с хорошими результатами. Увеличиваются не только объемы производства, но и расширяется ассортимент.

До конца года здесь возведут новый химический комбинат, где будут выпускать едкий калий и соляную кислоту. А уже в июне цех сложных комплексных удобрений выпустит первую продукцию по международным контрактам. В будущем году мощность конвейера составит около 240 тысяч тонн гранул в год.

Все передовые страны уже перешли на такие удобрения. И Беларусь сможет не только обеспечить собственный аграрный сектор своей продукцией, но и поставлять ее на экспорт.

Торжества по случаю профессионального праздника прошли в городском доме культуры. Лучшие из лучших получили почетные грамоты и денежные премии от руководства области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.