Итоги социально-экономического развития Минска подвели в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. Итоги социально-экономического развития столицы за первые 4 месяца года подвели в Мингорисполкоме.

За это время объем валового регионального продукта достиг более 42, 5 триллионов рублей. Чтобы разобраться, какие меры стоит принять в секторе экономики, на заседание были приглашены руководители крупных предприятий города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Краевский, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

В Мингорисполкоме была дана оценка всем маркетинговым службам, их диверсификации, работы по продвижению на новые рынки.