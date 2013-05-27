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Итоги социально-экономического развития Минска подвели в Мингорисполкоме

27 мая 2013 17:44
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Новости Беларуси. Итоги социально-экономического развития столицы за первые 4 месяца года подвели в Мингорисполкоме.

За это время объем валового регионального продукта достиг более 42, 5 триллионов рублей. Чтобы разобраться, какие меры стоит принять в секторе экономики, на заседание были приглашены руководители крупных предприятий города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Краевский, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
В Мингорисполкоме была дана оценка всем маркетинговым службам, их диверсификации, работы по продвижению на новые рынки.

# Экономика # Предприятия Беларуси

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