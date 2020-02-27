В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». «Представьте, что такси – только Яндекс. Вас это устроит?» Эксперты высказались о сервисах заказа авто онлайн Олег Радкевич, руководитель службы такси:

Я сейчас не хочу делать никому ни рекламу, ни антирекламу. То есть в любой стране, которая занята серьёзно обеспечением перевозки плюс своих интересов государственных в части налогов – то есть могут они большими, маленькими быть – это уже вопрос в зависимости, каким образом там налогообложение… Как правило, это происходит следующим образом: допустим, у нас перевозками такси, организацией их, занимается город. Правильно? Согласно законодательству. В котором до сих пор нет операторов. То есть никто не занимается.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:

Давайте говорить откровенно. Я у Вас несколько уточню, что именно такси не занимаются. Как и не занимаются регулированием тарифов. И МАРТ не считает необходимым это делать, поскольку это высококонкурентная сфера, заметьте, не общественного транспорта общего пользования, для которого в городе есть оператор «Столичный транспорт и связь». «Мы обращались в МАРТ, пока решения нет». Глава службы такси рассказал, почему они не могут полностью перейти на безналичный расчёт Олег Радкевич:

Про тарифы можно, на самом деле, много говорить. То есть у меня было предложение, если говорить про тариф, на последнем заседании МАРТА, когда было известное письмо и занимались в части тарифов, я, конечно, против, чтобы регулировали тарифы. Но чтобы, вообще, понимать, что с этим рынком происходит, куда он двигается, правильно – у нас есть институт «Транстехника», правильно? Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

В области тарифа агрегаторы просто убивают всех остальных.