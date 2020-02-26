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Здание Дома печати в Минске продали на аукционе. Кто покупатель и что будет с объектом?

26 февраля 2020 19:45
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Новости Беларуси. Памятник архитектуры в самом центре Минска продан с молотка. Речь идет о здании Дома печати на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здание Дома печати в Минске продали на аукционе. Кто покупатель и что будет с объектом?-1

В очередном аукционе приняли участие пять потенциальных покупателей. Напомним, последние торги проходили в декабре, но тогда желающих купить здание не нашлось. Стартовая стоимость пустующих квадратов была 7 миллионов рублей. К третьим торгам она снизилась наполовину и составила 3,5 миллиона. В итоге, памятник архитектуры купили за 6 миллионов 220 тысяч рублей. Победителем стала частная компания. По условиям продажи, назначение здания будет административно-деловым.

Здание Дома печати в Минске продали на аукционе. Кто покупатель и что будет с объектом?-4

Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Покупатель должен вдохнуть новую жизнь в этот объект. Он должен в течение двух лет разработать проектно-сметную документацию и приступить к реализации своих задумок. То есть объект не должен стоять на территории города Минска брошенным – он должен включиться в экономический оборот.

К слову, в 2019 году в столице продали 13 помещений. Еще 19 выставят на продажу в 2020 году.

Здание Дома печати в Минске продали на аукционе. Кто покупатель и что будет с объектом?-7

# Аукционы # Экономика # Светлана Нагорнова # Фотофакт

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