Здание Дома печати в Минске продали на аукционе. Кто покупатель и что будет с объектом?

Новости Беларуси. Памятник архитектуры в самом центре Минска продан с молотка. Речь идет о здании Дома печати на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В очередном аукционе приняли участие пять потенциальных покупателей. Напомним, последние торги проходили в декабре, но тогда желающих купить здание не нашлось. Стартовая стоимость пустующих квадратов была 7 миллионов рублей. К третьим торгам она снизилась наполовину и составила 3,5 миллиона. В итоге, памятник архитектуры купили за 6 миллионов 220 тысяч рублей. Победителем стала частная компания. По условиям продажи, назначение здания будет административно-деловым.

Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:

Покупатель должен вдохнуть новую жизнь в этот объект. Он должен в течение двух лет разработать проектно-сметную документацию и приступить к реализации своих задумок. То есть объект не должен стоять на территории города Минска брошенным – он должен включиться в экономический оборот.

К слову, в 2019 году в столице продали 13 помещений. Еще 19 выставят на продажу в 2020 году.