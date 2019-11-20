Новости Беларуси. БелАЭС готовится к циклу испытаний перед завозом ядерного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они станут завершающим этапом перед физическим пуском станции, который запланирован на первый квартал будущего года. Об этом 20 ноября сообщили в Минэнерго.

Там прошло заседание Комиссии СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. Встреча собрала представителей семи государств. Одна из главных тем – обеспечение готовности при аварии. Соответствующее межправсоглашение о сотрудничестве уже ратифицировано Россией, Узбекистаном и Беларусью.

Николай Спасский, заместитель генерального директора ГК «Росатом»:

Очень важно, чтобы у нас было общее поле сотрудничества. Чтобы общались наши ученые, чтобы мы говорили на одном техническом и научном языке. По возможности использовали единые стандарты. Там где возможно (по ключевым направлениям) унифицировали законодательство. И, конечно, с этой точки зрения комиссия делает очень многое.