Новости Беларуси. Победителей национального конкурса «Предприниматель года» наградят 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это почетное звание боролись десятки бизнесменов по всей стране. Все они добились высоких результатов в различных областях: создают рабочие места, внедряют инновации, производят уникальные продукты, поддерживают и развивают культуру и спорт.