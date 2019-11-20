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Победителей национального конкурса «Предприниматель года» наградят 20 ноября в Минске

20 ноября 2019 06:58
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Новости Беларуси. Победителей национального конкурса «Предприниматель года» наградят 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей национального конкурса «Предприниматель года» наградят 20 ноября в Минске-1

За это почетное звание боролись десятки бизнесменов по всей стране. Все они добились высоких результатов в различных областях: создают рабочие места, внедряют инновации, производят уникальные продукты, поддерживают и развивают культуру и спорт.

Победителей национального конкурса «Предприниматель года» наградят 20 ноября в Минске-4

Мероприятие приурочено ко Всемирной неделе предпринимательства, которая в эти дни проходит в столице.

Победителей национального конкурса «Предприниматель года» наградят 20 ноября в Минске-7

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Фотофакт

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