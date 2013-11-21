В Минск приехали представители 14 крупных южноафриканских компаний

Новости Беларуси. ЮАР заинтересована в создании сборочных производств белорусской колесной техники и тракторов. Направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества обсудили 21 ноября в Белорусской торгово-промышленной палате. На бизнес-форум приехали представители 14 крупных южноафриканских компаний. В составе делегации и заместитель министра торговли и промышленности ЮАР. В первую очередь стороны заинтересованы в развитии промышленной кооперации. Основные белорусские экспортные статьи – грузовики, тракторы, удобрения.

Обсуждались и возможности поставок в ЮАР оборудования для хладокомбинатов и зернохранилищ, а также строительства агрокомбинатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

В целом, промышленная кооперация – это очень перспективное и нужное направление. Другое, что мы можем совместно развивать, – это горно-добывающая промышленность, а также развитие системы очистки воды, которая является очень серьезной проблемой в целом для Африки. Сегодня Беларусь работаем по этим темам, сегодня наш «Белкалий» готов предложить технологии в области добычи минеральных ресурсов и освоении тех богатств, которыми обладает Южная Африка.

Элизабет Табете, заместитель министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики:

Для ЮАР Беларусь – стратегический партнер. Мы надеемся, что двусторонний товарооборот с каждым годом будет только расти. Есть много продукции, которую мы можем экспортировать в вашу страну, в первую очередь, это фрукты. У нас они растут круглый год, ведь ЮАР – тропическая страна. Также с Беларусью хорошо развито сотрудничество в аграрном секторе.

В свою очередь наша сторона заинтересована и в белорусской продукции. Например, в тракторах. В вашей стране очень хорошо налажено их производство.

О заинтересованности в развитии двусторонних отношений речь шла и на встрече президента Беларуси с министром международных связей и сотрудничества ЮАР в сентябре. Тогда стороны договорились проработать проекты в сельском хозяйстве, науке и технологиях, создавать совместные промышленные предприятия.

С подписания меморандума о сотрудничестве между БелТПП и соответствующей структурой коллег начался сегодня Белорусско-южноафриканский бизнес-форум. В составе делегации гостей из ЮАР— 14 представителей крупных компаний, а также заместитель Министра торговли и промышленности Элизабет Табете. Что и говорить, потенциал взаимовыгодного сотрудничества действительно высокий. Сельское хозяйство, логистика, транспорт, сфера услуг...



ЮАР — страна динамично разивающаяся. Сегодня её главная задача — выстроить и сбалансировать экспортную и импортную политику. А белорусской стороне есть, что предложить. Наша товаропроводящая сеть уже работает в ЮАР. Например, там представлены наши «гиганты» машиностроения: БелАЗ, МАЗ«Амкодор». В прошлом году открыто и совместное предприятие по производству тракторов.



О заинтересованности в развитии двусторонних отношений с этой республикой речь шла и на встрече Президента Беларуси с министром международных связей и сотрудничества ЮАР в сентябре нынешнего года. Тогда стороны договорились проработать проекты в сельском хозяйстве, науке и технологиях, создавать совместные промышленные предприятия. Сегодня — первые шаги к реализации конкретных договорённостей. Так, протокол третьего заседания Совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству подписали сегодня в МИДе.



Элизабет Табете, заместитель Министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики:

Среди вопросов, освещённых в протоколе, - развитие инфраструктуры, обмен с/х продукцией. Много сказано и об образовании как ключевой области обмена между двумя странами, а также развитии профессионального обучения. Мы будем и дальше продолжать двусторонние связи.



Экономики двух стран взаимодополняемы. Товарооборот составляет около 33 млн долларов. Однако, по мнению сторон, расти есть, куда. Сегодня ЮАР заинтересована в том, чтобы вывести отношения между нашими странами на новый, стратегический уровень.



Анастасия Иванникова, Юрий Никитюк и Валерий Науменко. Телекомпания СТВ.