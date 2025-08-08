В японском городе Кирисима объявлена срочная эвакуация более 120 тыс. человек из-за сильных ливней

В японском городе Кирисима объявлена срочная эвакуация для более 120 тысяч человек из-за сильных ливней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о двух пострадавших.

Реки в нескольких районах города переполнены и готовы затопить окрестности. За 12 часов в Кирисиме выпало около 500 миллиметров осадков, что соответствует полуторамесячной норме. Власти объявили пятый, самый высокий уровень опасности, призывая жителей перебраться в районы, куда не добралась стихия.

Тем, кто не успел эвакуироваться, рекомендуется найти убежище повыше и оставаться в безопасном месте. Тем временем синоптики прогнозируют, что сильные дожди и грозы продолжатся на Юге и Севере региона до 10 августа.