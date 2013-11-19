Посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич: Прорывы возможны во всех отраслях

Новости Беларуси. Президент Беларуси 20 ноября совершит двухдневный официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В программе визита запланированы переговоры Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате один на один, а затем в расширенном составе. По итогам переговоров предусматривается подписание ряда двусторонних документов.

Азербайджан сегодня -- важный торгово-экономический партнёр Беларуси. За последние 6 лет товарооборот между странами увеличился в 6 раз и по итогам прошлого года составил 223 млн долларов. Сегодня в Азербайджане собирают белорусские тракторы, грузовые автомобили, лифты. И этим вовсе не ограничивается взаимный интерес двух стран. Из Баку передаёт– наш корреспондент - Наталья Бреус.

Между Беларусью и Азербайджаном - 20 лет дипотношений. Но оживилось сотрудничество в середине 2000-х. 7 лет назад были открыты посольства. С тех пор действует и межправительственная комиссия. За это время белорусский экспорт в эту самую крупную страну Закавказья вырос в 10 раз.

Николай Пацкевич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике:

Обеспечен ежегодный рост экспорта. Начинали с уровня 28 миллионов белорусского экспорта, уже выходим на 250 миллионов, не за горами - 300 миллионов.

Вот-вот в Баку откроется обновленная дипмиссия Беларуси. Завершаются работы — здесь все обустроено из белорусских материалов. Такой «новый дом» в престижном районе азербайджанской столицы поможет нарабатывать контакты. 250 предприятий участвуют во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не раз белорусский президент говорил о продвижении производственной кооперации. В Азербайджане есть хороший пример. Собирают наши грузовики, тракторы, коммунальную технику на Гянджинском автомобильном заводе. Уже выпустили 4 тысячи тракторов, 2 с половиной тысячи грузовиков. В этом году по контракту уже взялись за машины МЗКТ. Планируют наладить сборку автобусов МАЗ. В Баку действует сервисный центр для нашей техники. Проекты в машиностроение важные, но возможностей у стран гораздо больше.

Николай Пацкевич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике:

Прорывы возможны во всех отраслях. Сегодня Азербайджан начал активно заниматься развитием промышленности. Хорошие перспективы в медицинской промышленности: Азербайджан тоже приступил к развитию свой фарминдустрии. До сих пор они не выпускали лекарства. Сегодня внесли предложения - рассматривается этот проект. Серьезные перспективы в области сельского хозяйства. Активные работы начинаются по мелиорации, по созданию фермерских хозяйств.

Понятно, что именно президенты принимают стратегические решения в развитии контактов. В третий раз белорусский президент прибудет в Баку с официальным визитом. Но общаются лидеры чаще — на площадках международных и саммитов. В этот раз в Баку намечены переговоры двух президентов. Ожидается, что по итогам встречи будут подписаны документы, которые поспособствуют азербайджано-белорусскому сотрудничеству.

Наталья Бреус, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ, Баку, Азербайджан