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Белорусско-боливийская комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству собралась на первое заседание

21 ноября 2013 09:35
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Новости Беларуси. Белорусско-боливийская комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству собралась на первое заседание. Белорусскую сторону на переговорах возглавляет управляющий делами президента Виктор Шейман, боливийскую – глава Администрации президента Боливии Хуан Рамон Кинтана Таборга.

Обсуждают сотрудничество в промышленной, сельскохозяйственной отраслях, а также в строительной, горнодобывающей, научно-технической, образовательной сферах.

Заседание организовано в развитие договоренностей, достигнутых во время визита в Беларусь президента Боливии. Эво Моралес посещал нашу страну в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Боливия

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