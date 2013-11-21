Новости Беларуси. Белорусско-боливийская комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству собралась на первое заседание. Белорусскую сторону на переговорах возглавляет управляющий делами президента Виктор Шейман, боливийскую – глава Администрации президента Боливии Хуан Рамон Кинтана Таборга.

Обсуждают сотрудничество в промышленной, сельскохозяйственной отраслях, а также в строительной, горнодобывающей, научно-технической, образовательной сферах.

Заседание организовано в развитие договоренностей, достигнутых во время визита в Беларусь президента Боливии. Эво Моралес посещал нашу страну в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.