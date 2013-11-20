Мозырский комбинат посетил КГК: стоимость инвестпроекта за время реализации возросла в 2,5 раза. Сроки сдачи под угрозой

Новости Беларуси. Еще одно деревообрабатывающее предприятие сегодня ждала большая проверка. Мозырский комбинат принимал рабочую группу, которая курирует выполнение программы модернизации отрасли. Она была создана по поручению президента после посещения «Борисовдрев». В Мозыре сегодня тоже далеко капать не пришлось - все недостатки очевидны, сроки модернизации сорваны, а ее стоимость за время реализации инвестпроекта выросла вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожалуй, самый высокотехнологичный проект всей госпрограммы модернизации лесоперерабатывающей отрасли забуксовал с первых дней.

Александр Сопот, директор Мозырского деревообрабатывающего комбината:

Когда стало поступать оборудовании в первый проект, оказалось, что практически весь цех надо снести. И, соответственно, еще три цеха, которые были рядом. Получилось, что новый завод на месте бывшего завода ДСП.

Снос старых зданий отнял у проекта год времени и миллионы евро.

Александр Тарасенко, председатель Мозырского межрайонного Комитета госконтроля:

Если изначальная стоимость проекта была 35 миллионов евро, то уже на последний, окончательный срок реализации - это март 2014 года - он составляет 86 миллионов евро.

Кто проверял, согласовывал и подписывал непродуманные проекты? Сколько ещё денег будет выброшено на ветер прежде чем объекты модернизации реально заработают? Ответы на эти вопросы вот уже вторую неделю ищет межведомственная комиссия.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Вы последний указ читали? Там последним пунктом написано про то, что персональную ответственность за ввод объектов в эксплуатацию несут председатель облисполкома, а заместитель, курирующий стройку, подтверждает, что всё будет выполнено в установленные сроки.

В Мозыре в последние сроки обещают уложиться. Однако, специалисты скептически относятся к тому, что оставшиеся 250 миллиардов рублей подрядчикам удастся освоить за три месяца. Для этого нужна слаженная работа поставщиков, строителей и наладчиков. Но даже пунктуальные немцы умудрились не только затянуть сроки поставок в Мозырь, но и продать дефектное оборудование. К ещё не смонтированной линии уже порядка сотни претензий на 630 миллионов рублей. Странно, но вместо того, чтобы потребовать от недобросовестных партнеров исправления ситуации, руководство мозырского предприятия заплатило им очередной аванс.

Виктор Франскевич, заместитель директора департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Со счёта Мозырского ДОКа в нарушение условий контракта списан очередной платеж в пользу немецкой стороны на сумму в 1 миллион 300 тысяч евро. Мы усматриваем здесь прямой ущерб. Это преступная халатность.

Кстати, по фактам, выявленным на других предприятиях, уже возбуждено более десяти уголовных дел.